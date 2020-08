Uzlauzti vairāku zināmu cilvēku “Twitter” konti: Kā pārliecināties, ka arī neesi kļuvis par upuri

Tas viss liek domāt, ka neviens nav drošs kiberuzbrukuma priekšā, turklāt internetā valstu robežas nepastāv – šie uzbrukumi varēja skart arī Latvijas iedzīvotājus. Kā pārliecināties, vai neesi kļuvis par krāpniecības upuri un kā kopumā sevi pasargāt no potenciāliem kiberuzbrukumiem un vīrusiem? To skaidro drošības programmatūras “ESET” tehnoloģiju konsultants Egils Rupenheits un “LDC Datortehnika” IT iekārtu speciālists Kārlis Kalns.

Acīmredzot pirmais jautājums ir par to, kā gan varēja notikt tika masīvs uzbrukums? Uzdodoties par “Twitter” palīdzības dienesta darbiniekiem, ļaundari piekļuva upuru datoriem un, izmantojot administrācijas rīku, guva iespēju veikt jebkādas darbības ar šiem datoriem. “Twitter” lietotāji regulāri tiek mudināti izvairīties no krāpniecības internetā, uzsverot, ka, ja ziņa liekas pārāk laba, lai tā būtu patiesa, tad droši vien tas tā ir neatkarīgi no tā, kurš to ir ievietojis tīmeklī. “ESET” eksperts arī atgādina, ka “Bitcoin” dublēšanas shēmas ir noziedzīgas, no tām ir jāizvairās un par tām ir jāziņo valsts kārtību un drošību sargājošajām iestādēm.