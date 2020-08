Ventspils iecirknī šogad reģistrētas jau 63 zādzības no privātmājām; Valsts policija aicina rūpēties par sava īpašuma drošību

Ventspils novadā zādzības koncentrējas Tārgales pagastā, Užavas pagastā, Piltenes, Usmas un Vārves pagastos, un Jūrkalnes, Popes, Ugāles un Ziru pagastos. Ventspils pilsētā 16 zādzības notikušas Ventas kreisajā krastā, savukārt 21 – Ventas labajā krastā, proti, Pārventā. Ventas kreisajā krastā zādzības no privātmājām, to teritorijām koncentrējas rajonos: Viļņu iela – Loču iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Vasarnīcu iela (četras zādzības), Bērzu iela – Katoļu iela – Jūras iela – Saules iela (četras zādzības). Ventas labajā krastā (Pārventā) zādzības no privātmājām, to teritorijām koncentrējas rajonā: Muitas iela – Lidotāju iela – Ozolu iela – Stacijas iela (četras zādzības), kā arī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknī reģistrētas sešas zādzības no vasarnīcām.

27 gadījumos zādzības notikušas no privātmājām, astoņos gadījumos no šķūņiem, pa pieciem gadījumiem no garāžām un pagalmiem. Janvārī bija reģistrētas četras zādzības no privātmājām, to teritorijām, februārī – 10 zādzības no privātmājām, to teritorijām, martā un aprīlī tika reģistrētas 14 zādzības no privātmājām, to teritorijām, maijā, jūnijā un jūlijā reģistrēts pa septiņām zādzībām no privātmājām, to teritorijām.

Visbiežāk, proti, 13 gadījumos zādzības izdarītas, uzlaužot ārdurvis, to slēdzenes, 10 gadījumos zādzības izdarītas, brīvi iekļūstot privātmājā, tās teritorijā, deviņos gadījumos būvēs iekļūts pa logu, to bojājot, vai brīdī, kad tas atrodas atvērtā stāvoklī, sešos gadījumos – bojājot ārdurvis, visretāk, proti, divos gadījumos – atslēdzot ārdurvis. Zādzību rezultātā tiek nozagtas somiņas un naudasmaki ar dokumentiem un naudu, mobilie telefoni, elektroinstrumenti, sadzīves un dārza tehnika, briežu ragi, gleznas un metāla izstrādājumi.

Analizējot notikumus, secināms, ka ja iedzīvotāji savos īpašumos esošās būves aprīkotu ar kvalitatīvām piekaramām atslēgām un slēdzenēm, uzstādītu izturīgus un labas kvalitātes logus, kā arī nodrošinātu, lai caur logiem nebūtu redzamas iekštelpās esošās vērtīgās mantas, daļa no zādzībām visticamāk, ka nebūtu notikušas.

Valsts policija aicina privātmāju īpašniekiem nožogot sētu ar pietiekami augstu un izturīgu žogu, kā arī slēdzamiem vārtiem, kurus vienmēr turēt aizvērtus un aizslēgtus. Vērtīgi ir pagalmu aprīkot ar nakts apgaismojumu, ideālā gadījumā ar kustības sensoriem, uzstādīt signalizāciju un videonovērošanu, kā arī noteiktās vietās izvietot brīdinājuma zīmes par to esamību, Tāpat būtiski neatstāt pagalmā vērtīgus priekšmetus, mājā neuzglabāt vērtīgas lietas, kas labi redzamas no ārpuses, pa logiem. Ieteicams ēkas aprīkot ar izturīgiem, labas kvalitātes logiem, tiem uzstādīt aizvelkamus aizkarus/žalūzijas izmantošanai iestājoties tumšajam diennakts laikam. Dodoties prom, neaizmirst aizvērt visus logus, arī ēku otrajos stāvos. Ārdurvis vēlams ierīkot divas, no kurām vienas ir no metāla ar durvju actiņu un kvalitatīvām slēdzenēm (vēlams divām), tās vienmēr turēt aizslēgtas, pat atstājot mājokli bez uzraudzības uz īsu brīdi, ja ir balkons, tad tam nodrošināt papildus drošību – restes, stiklojumu, ilgstošas prombūtnes laikā iesakām palūgt uzticamam kaimiņam pieskatīt mājokli un nepieciešamības gadījumā ziņot par aizdomīgām situācijām, kā arī īpašuma drošību uzlabo suņa klātbūtne, izvietojot noteiktās vietās brīdinājuma zīmes par īpašumā esošu suni, un restu uzstādīšana logiem.

Valsts policijas amatpersonas zādzību no privātmājām novēršanas nolūkā īsteno to rajonu apsekošanu, kurās koncentrējas zādzības no privātmājām un veic to drošības novērtēšanu, atstājot aizpildītu informatīvu materiālu “Veido savu mājokli drošu!”, kā arī veic preventīvas pārrunas ar privātmāju iedzīvotājiem par mājokļa drošības jautājumiem. Tāpat par zādzībām ir uzsākti vairāki kriminālprocesi, atsevišķos gadījumos jau ir aizturētas personas, kuras atrodas apcietinājumā.