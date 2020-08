Pavlovs: ļaujiet kāzas organizēt vīrietim un strīdos neizskaties pēc raganas uz slotas

Ļaut noorganizēt kāzas vīrietim! Principā es to izdarīju divu nedēļu laikā. Mana līgava (sieva) pirms tam nezināja neko. Ne to, kur, un ne to, kā notiks kāzu pasākums, ne kāds būs galdu noformējums, ne kāda būs kāzu torte.

Bet, piedzīvojot pārvērtības, sievietēm šķiet, ka viņas atradušas kaut kādu burvju podziņu. Patiesībā uzturēt savu tēlu – tas ir milzīgs darbs. Tajā jāiegulda gan laiks, gan finanses, gan darbs pašai ar sevi. Savā ziņā pārvērtību šovu var salīdzināt ar Pelnrušķītes balli, kurā viena kurpīte nāk līdzi kā bonuss. Jo tad, kad pusnaktī ar vecu tačku un ar to pašu vīru dodies prom no ballītes, tu joprojām gaidi princi, kas atnesīs to otru kurpīti ar visu pili piedevām. Bet tas princis ir darbs, kas jāpieliek, lai labi izskatītos. Ja es, piemēram, kādu laiku nenodzenu matus un bārdu, no kuras lien ārā sirmums, izskatos par desmit gadiem vecāks. Bet katrs var izskatīties labāk. Un sievietēm šajā ziņā jābūt egoistiskām. Kāpēc? Tāpēc, ka nevienam nav vajadzīga nelaimīga sieviete – ne vīram, ne bērniem. Ja sieviete labi jūtas un izskatās, arī atmosfēra ģimenē ir pavisam cita. Un, ja vīrietis sievieti nenēsā uz rokām, tad viņa pati ir vainīga. Tā es uzskatu. Jo gudra sieviete izdara tā, ka vīrietis viņai visu sagādā.