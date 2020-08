Covid-19 konstatēts vēl vienai Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēknei

Viņš stāstīja, ka 3.augustā vienai audzēknei skolas medicīnas punktā konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra. Par to tika informēti vecāki, kuri meiteni aizveda mājās. Viņai tika lūgts veikt Covid-19 testu, kas izrādījās pozitīvs.

"Tas, ka 42 skolas darbinieku Covid-19 testi ir negatīvi, apliecina to, ka skolas personāls ir godprātīgi strādājis, ievērojot visas valstī noteiktās rekomendācijas," pauda Čevers.

Pēc saslimšanas ar Covid-19 Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi nepiedalīsies nevienās sacensībās. Par to esot informētas sporta federācijas, uzsvēra Čevers.

Direktors norādīja, ka 1.septembrī tiek plānots sākt klātienes mācības un treniņus. Visiem audzēkņiem, ierodoties skolā, būs jāuzrāda Covid-19 negatīvs tests. "Jaunajā mācību gadā mācības sāks 148 audzēkņi. Ņemot vērā, ka mums ir 4000 kvadrātmetru plašās telpas, mēs organizēsim mācību un treniņu procesu nelielās grupās, lai skolēni atrastos iespējami tālāk viens no otra," akcentēja Čevers, piebilstot, ka visticamāk skolēniem būs liegta iespēja iziet ārpus skolas teritorijas, lai izslēgtu inficēšanās iespēju.

Ceturtdien Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs sacīja, ka ir izvirzītas vairākas hipotēzes par to, kā Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņi un treneris varētu būt inficējušies ar Covid-19, tomēr neviena no versijām pagaidām nav apstiprināta.

Pēc epidemiologa paustā, viena versija ir, ka sportisti inficējušies Lietuvā. Tomēr netiekot izslēgta iespēja, ka inficēšanās notikusi pēc atgriešanās no kaimiņvalsts, kādam no audzēkņiem kontaktējoties ar inficēto mājās. Vienlaikus izvirzīta arī versija, ka inficēšanās notikusi kādās no sacensībām Latvijā, sacīja epidemiologs.