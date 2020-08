ASV pēc roku dezinfekcijas šķidruma dzeršanas miruši četri cilvēki

Vismaz četri ASV iedzīvotāji miruši pēc tam, kad iekšķīgi lietojuši roku dezinfekcijas līdzekli. ASV Pārtikas un zāļu pārvalde jau iepriekš brīdinājusi, ka roku dezinfekcijas līdzekļi var saturēt metanolu – toksisku vielu, kas izraisa vemšanu, caureju neatgriezenisku aklumu, krampjus un dažos gadījumos arī nāvi. Vismaz daži no cietušajiem cilvēkiem dezinfekcijas līdzekli lietoja apreibināšanās nolūkos.

Pacienti ir pārsvarā vīrieši vecuma grupā no 21 līdz 65 gadiem.

Seši pacienti pirms hospitalizācijas piedzīvoja spēcīgus krampjus. Septiņi no pacientiem jau izrakstīti no slimnīcas, tomēr ne bez sekām, proti, trīs no viņiem ir iestājies gandrīz pilnīgs redzes zudums. Četri pacienti ir miruši, bet pārējie joprojām atrodas slimnīcā.