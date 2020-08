Siguldā izveidots Krišjāņa Barona pastaigu maršruts

Turaidas muzejrezervāta Dainu kalnā pie skulptūras "Mākonītis" sākas Barona taka, kas ved no Dainu kalna lejā uz Gaujas senieleju, kur atrodas mājas "Dainas". Tur sava mūža pēdējo vasaru pavadīja folkloras pētnieks un krājējs Barons. Taka, iespējams, ir daļa no Barona senā pastaigu ceļa pa Turaidas gravām. Tā virzās garām simtgadīgiem ozoliem, liepām, ošiem, cauri paparžu un maijpuķīšu audzēm, līdz vienlaicīgi ar nelielo Dainupīti nonāk Gaujas krastā, kur takas pakājē novietota skulptūra "Dainu kalns".

Barons savās atmiņās stāstījis, ka viņa ceļš gājis caur Jaunpili uz Siguldu. "Tur apmetos uz veselu nedēļu, apstaigādams krāšņo Gaujas ieleju un abus viņas krastus. Starp Siguldi, Krimuldi un Turaidi. Pienāca svētdiena. Ieradās daudz publikas. Redzamas bij daždažādas interesantas ainas. Es agri jau biju kājās. Apvilku patlaban izmazgātas, baltas, no tēvabrāļa mantotas bikses un gāju Rīgu redzēt, jo man teica, ka no Siguldes puses pār lēzeno līdzenumu varot Rīgas torņus saredzēt. Lai jo plašāk Rīgu pārskatītu, uzkāpu vēl kādā augstā kokā. Man par spīti, bula gaiss pārklāja tuvējo līdzenumu un, nenieka neredzējis, kāpu atkal zemē. Kokam labi paaugstu no zemes vairs zaru nebij. Uz pēdējā zara stumburīša kāju licis, lēcu zemē, bet viltīgais stumburis aizķēra bikšu kāju un pāršķēla visu stilbu līdz augšai. Tādā bēdīgā veidā, tikai slapstīdamies un izvairīdamies no visapkārt klejojošas publikas, pārkļuvu mājās, krogū, kur man bija vēl otrās - veselas biksas," atmiņās rakstījis Dainu tēvs.