Notiks trīskāršais elektroniskās mūzikas koncerts

Kā pirmie plkst. 20:00 izklaides vietā "Gypsy Camp" uzstāsies uzstāsies mūziķi Katrīna Gupalo & Rabenau. Viņu performance apvienos Rabenau elektroniskās mūzikas meistarību ar Katrīnas juteklisko balsi un virtuozo klavierspēli elektriski uzlādētos muzi-kālos stāstos. Programmā Katrīnas Gupalo oriģinālmūzika, kā arī "Alabama Song", "Dūdieviņš" uc. meistardarbi. Vakara turpinājumā plkst. 21:00 - uzlecošā hiphopa zva-igzne - reperis Packman kopā ar dīdžeju, producentu un bītmeikeri Subphobia. Kulmi-nācijā - no plkst. 22:00 uz skatuves multiinstrumentālists un mūzikas producents Rick Feds kopā ar multiinstrumentālisti un dziedātāju Unu Danielu.

Rick Feds ir atzīts kā viens no Top finger - drumming pārstāvjiem pasaulē un ir pirmais latviešu izcelsmes izpildītājs, kurš pārstāv 6 pasaulē lielākās mūzikas instrumentu ražotājkompānijas. Divus gadus pēc kārtas iekļuvis Ableton pasaules Top 5 listē un viņa interaktīvās audio-vizuālās performances, un meistarība uz semplu pada ir aprakstīta fo-rumos visapkārt pasaulē. Ilgstoša pieredze akadēmiskajā un džeza mūzikā apveltījusi mākslinieku ar iemaņām, kas elektroniskās bītu mūzikas izpildījumu paceļ jaunā līmenī un atrodas neatkarīgi no laika un telpas. Šis koncerts būs kā vēstnesis no rudenī gaidāmā albuma ''Future Human''!