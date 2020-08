"Krastu mačs" priecēs ar bagātīgu izklaides programmu

Kā ierasts, 15.augustā plkst.13 “Krastu maču” atklās "VEF Rīga Slam Dunk” jeb bumbas triekšanas grozā no augšas konkurss. Tajā piedalīsies un par galveno balvu 1400 Eur sacentīsies Latvijas pārstāvis, viens no pasaules labākajiem dankeriem Kristaps Dārgais, Ukrainas dankers Dmitrijs “Smoove” Krivenko, "Quai 54" un "Baku 2015 Eiropas spēļu" uzvarētājs no Polijas Rafāls "Lipek" Lipinskis, kā arī Pīters Grabo no Polijas un Vadims Millers no Ukrainas.