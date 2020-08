Kalnansu purvs pārtaps dabas koncertzālē “Purvā Būs!”

Pasākums ticis pie nosaukuma “Purvā Būs!” un ļauj apmeklētājiem, neskatras dabas ieskautiem, baudīt kvalitatīvu, iemīļotu mākslinieku mūziku un ieturēt izcilu maltīti, sēžot uz kafijas maisiem, viršu violeto ziedu iekrāsotajā purvā. Vēl jo īpašāku šo pieredzi padara saulriets un nesteidzīgi slīdošie SUP dēļi ezerā.

Kalnansu purvā koncerti notiks 20., 21. un 22. augusta vakarā un katrā no šiem vakariem uzstāsies cits mākslinieks. Apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt maģisko vakaru no purva laipas, vai uz SUP dēļiem.