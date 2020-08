Pērn samazinājusies iedzīvotāju mirstība no alkohola saindēšanās vai vardarbības

Pērn kritusies mirstība no alkohola saindēšanās, sasniedzot 3,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 1,1 gadījumu mazāk nekā vēl pirms gada. Kopumā 2019.gadā no alkohola saindēšanās miruši 73 cilvēki, savukārt 2018.gadā - 95. Joprojām galvenokārt no alkohola saindēšanās mirst vīrieši - pērn kopskaitā bijis 61 šāds gadījums, kamēr sieviešu vidū - 12.