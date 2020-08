Ķekavas velobrauciena dēļ izveidojušies lieli sastrēgumi uz tuvējiem ceļiem

Sastrēgums izveidojies gan uz Bauskas šosejas pie Ķekavas apļa, gan uz autoceļa, kas ved no Baldones uz Bauskas šoseju, gan arī uz Rīgas apvedceļa abpus Ķekavas aplim.

Piemēram, virzienā no Rīgas hidroelektrostacijas (HES) sastrēgums veidojas jau no Doles salas. Automašīnas stāv uz HES dambja, vairākas no tām piestājušas ceļmalā un cilvēki izkāpuši ārā.