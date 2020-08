Ugunsgrēkā daudzdzīvokļu ēkā Čehijā gājuši bojā 11 cilvēki

Ugunsgrēks izcēlās daudzdzīvokļu ēkā Bohuminā, kas atrodas netālu no Polijas robežas.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Vietējie mediji vēstīja, ka cilvēki, glābjoties no liesmām, lekuši laukā pa logiem. "Es redzēju divus cilvēkus, sēžam uz palodzes, kamēr iekšā dega. Pēc tam viens no viņiem nolēca un tad es vairs nevarēju uz to skatīties", interneta medijam "Pravo" stāstījusi kāda notikušā aculieciniece.