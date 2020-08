Horoskopi visai nedēļai

AUNS Šonedēļ profesionālajā jomā iespējamas nelielas nesaprašanās, domstarpības. Galvenais, neiesaisties no savas puses apkārtējo strīdos, esi iecietīgāks pret līdzgaitniekiem. Ja nepieciešams, vari veikt dažādus saimnieciski organizatoriskos darbus, tikt galā ar juridiskajām niansēm. Mīlas jomā nav izslēgti asāki pavērsieni, pēkšņi kaislību uzplūdi. Kopdzīvē ar otro pusīti lielu lomu spēlēs prasme piekāpties vajadzīgajā brīdī, būt pretimnākošākam pret partnera untumiem.

DVĪŅI Galvenais, nesteidzies! Centies vispirms kā nākas pārdomāt veicamos darbus, sastādīt to īstenošanas plānu, un tikai tad metodiski to realizēt. Šoreiz tieši precizitāte, apdomīgums un neatlaidība novedīs tevi pie kārotajiem panākumiem! Lieti noderēs tev piemītošās saskarsmes spējas, analītiskās dotības. Attiecībās ar līdzgaitniekiem daudz kas būs atkarīgs no tā, vai spēsi turēt doto vārdu, nekļūsi vieglprātīgs pret saviem solījumiem. Brīvdienās ieteicams doties pie dabas.