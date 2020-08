Izsludina pieteikšanos balvai "Meklējam jauno fotogrāfijā!"

Balvas mērķis ir atklāt un novērtēt jaunos māksliniekus, kuri savos darbos demonstrē attēla spēku, piedāvā oriģinālu, laikmetam atbilstošu skatījumu un konceptuālu dziļumu. Rīgas Fotogrāfijas biennāle - "Next 2021" meklē tādu autoru darbus, kuri rosina diskusijām un piedāvā daudzveidīgas idejas. Vienlaicīgi vēlamies nodrošināt publisku platformu jaunajiem māksliniekiem, kuri uzsāk radošos meklējumus fotogrāfijā vai ar to saistītā medijā, piesakot sevi plašākai auditorijai.

Konkursā tiek aicināti iesniegt darbus Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mākslinieki un fotogrāfi, kuri ir savas karjeras sākuma posmā un kuru balvai pieteiktie darbi ir tapuši pēdējo trīs gadu laikā.

Balvas ieguvēju noteiks starptautiska žūrija. To pārstāvēs Laikmetīgās mākslas muzeja KIASMA kuratore Sāra Haklina (Saara Hacklin, FI), kurators, rakstnieks un 14. Baltijas triennāles kurators Valentīns Klimašausks (Valentinas Klimašauskas, LT), mākslas kritiķis, vēsturnieks un kurators Adams Mazurs (Adam Mazur, PL), kuratore un žurnāla YET redaktore Elēna Vanineti (Elena Vaninetti, IT), Photo Basel mākslinieciskā vadītāja Odrija Oaro (Audrey Hoareau, SZ), Igaunijas Laikmetīgā mākslas muzeja kuratore un projektu vadītāja Laura Totsa (Laura Toots, EE) un kuratore, māksliniece, žurnāliste, ISSP galerijas pārstāve Evita Goze (LV).

Balvas ieguvējam būs iespēju veidot personālizstādi 2021. gada aprīlī ISSP galerijā Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next 2021" programmas ietvaros. Balvas žūrija nominēs arī 5 finālistus (ieskaitot uzvarētāju), kuri prezentēs savus darbus izstādes atklāšanas ietvaros un 10 finālistus, kuriem tiks piešķirta iespēja bez maksas piedalīties NEXT 2021 programmas portfolio skatē. Vienu no balvām piešķirs NoRoutine Books dibinātāji Vilma Samuļonīte un Gītis Skudžinsks (Vilma Samulionyte un Gytis Skudžinskas, Lietuva) – tās ieguvējam būs iespēja izdot savu foto grāmatu.

"Rīgas Fotogrāfijas biennāles balvas 2016" ieguvēji – Vika Eksta (LV), Andrejs Strokins (LV) un Alisa Nirgi (Alissa Nirgi, EE). 2018 - Diāna Tamane (LV), Tāvi Suisalu (RR) un Kristīne Madjare (LV). 2019 – Annija Muižule (LV). NoRoutine Books (LT) balvu saņēma Ieva Balode (2016, LV), Madara Gritāne (2018, LV) un Reinis Lismanis (2019, LV).

Vika Eksta FOTO: publicitātes

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumā tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu. Jau ierasti RFB starpgados jeb NEXT programmā uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, NEXT programma nodrošina redzamību un platformu, lai mākslinieki varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā. 2021. gada pavasarī notiks trešais NEXT festivāls.

Biedrība ISSP jau 14 gadus darbojas laikmetīgās fotogrāfijas jomā, veidojot aktīvu fotogrāfijas vidi Latvijā, izglītojot jauno Latvijas fotogrāfijas autoru paaudzi un veicinot starptautisku apmaiņu. Līdz ar galerijas atklāšanu Berga Bazārā ISSP sevi pieteikusi kā nozīmīgu pieturas punktu Rīgas kultūras kartē – vienīgo laikmetīgajai fotogrāfijai veltīto telpu Latvijā.