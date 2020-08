"Lielais dzintars" aicina galaktiskā koncertceļojumā

Pārvietojoties pa zāli kā īpaši svarīga uzdevuma kareivis, trombonists Mūrs koncertā saplūdīs ar Verpūsta videodarbu radītajām aprisēm un spēlēs nevis, kā ierasts, uz skatuves, bet gan skatītāju vidū – īpaši notikumam pielāgotā koncertzāles sēdvietu izkārtojumā. Koncerts jau saņēmis atzinīgus vārdus vairākās zemēs — to raksturo kā “iespaidīgu un skaistu galaktisko ceļojumu”, “kā filmu Zvaigžņu kari, kas izlaista caur avangarda filtru”.

“Ir grūti vārdos aprakstīt, cik fascinējošs un aizraujošs bija šis priekšnesums. Verpūsta video mūs vienā brīdī ieved kosmiskā bezgalībā, bet citā it kā sašaurina līdz kaut kam bezgalīgi mazam, šķidrumā peldošam. Tas bija tā it kā es Štokhauzena Octophonie, kas ir viens no skaistākajiem jebkad radītajiem elektroniskās mūzikas darbiem, dzirdētu atkal pirmo reizi, līdz sirds dziļumiem brīnišķīgi!” pēc koncerta baudīšanas atzinis britu komponists Saimons Kamingss (Simon Cummings).