Jauns starts "alkotūrismam"? Somija gatavojas celt alkohola akcīzes nodokļa likmi

Šeit gan jāpiemin, ka šāds Somijas solis var izraisīt jaunu "alkotūrisma" vilni no Somijas uz Igauniju. Jau pašlaik arvien vairāk somu Igaunijā iepērk un Somijā ieved dažādus alkoholiskos dzērienus.

Šogad koronavīrusa dēļ somi gan mazāk ieved alkoholu no ārvalstīm, nekā parasti.

Pagājušajā gadā aptuveni 14% no visa Somijā patērētā alkohola tika ievesti no ārzemēm, galvenokārt, no Igaunijas. Pagājušā gada jūlijā Igaunija samazināja akzīces nodokļa likmi alkoholam, lai spētu konkurēt ar Latvijas zemajām alkohola cenām.