Jaunā dziedātāja Diona Liepiņa aicina nebaidīties no neizdošanās

“Nav jābaidās no neizdošanās! Un tieši tāpēc es no visas sirds novēlu ikvienam aizdomāties par to, cik patiesībā mēs esam stipri. Cilvēks bieži ļaujas savām bailēm, ļauj nespēkam ņemt virsroku, tādā veidā pat neapzinoties, cik viņš patiesībā ir stiprs un ko var paveikt," atklāj Diona.

"Ir ļoti interesanti tēlot to, kas jau pirms kāda laika izdzīvots, pārdzīvots, un šī bija lieliska iespēja pārbaudīt pašai sevi un paraudzīties uz sevi no cita skata punkta. Videoklipa režiju vēlējos pēc iespējas pietuvināt dziesmas vārdiem, padarot to īpaši reālu. Viss, ko tajā redzat – tas viss ir ne tikai manis pieredzēts, bet izdzīvots tieši video redzamajās vietās. Šī klipa uzņemšana līdz ar to ļāva man saprast, ka viss tiešām ir beidzies, ka nav un nav pat vajadzīgi nekādi atkāpšanās ceļi, kas liktu no jauna skumt par pagātni. Dzīve ir šeit un tagad," stāsta Diona.