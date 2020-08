Tērauda: Latvijai jānosoda jebkāda vardarbības lietošana pret protestētājiem Baltkrievijā

Atbildot uz jautājumu par to, kā saistībā ar notikumiem Baltkrievijā ir jārīkojas Latvijai, Eiropas lietu komisijas vadītāja arī norādīja, ka Latvijai ir stingri un skaidri jāpauž viedoklis, ka visām Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas jeb EDSO valstīm ir pienākums rīkot brīvas, demokrātiskas vēlēšanas. Stipri apšaubāms, ka Baltkrievijā notika demokrātiskas un brīvas vēlēšanas, uzsvēra Tērauda.

Politiķe norādīja, ka ar savu paziņojumu klajā ir nācis Valsts prezidents Egils Levits un dienas gaitā ir gaidāmas arī tālākas reakcijas no Latvijas ārlietu politikas veidotājiem. Taujāta par kāda paziņojuma pieņemšanu komisijā vai Saeimā, deputāte norādīja, ka vēl tiks spriests par to, kā arī, vai to pieņemt Eiropas un Ārlietu komisijas vai visas Saeimas līmenī.