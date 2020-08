Dabiski līdzekļi, kas palīdzēs tikt galā ar skudru invāziju

Skudru baru var efektīvi atbaidīt ar vienu krīta gabalu. Izrādās, ka šie kaitinošie kukaiņi necieš kalcija karbonātu, tādēļ no tā mēdz turēties pa gabalu. Lai bloķētu skudru taku mājoklī, tā vietā, lai izbērtu kodīgu indi, novelc treknu līniju ar krītu uz grīdas, kāda stūra vai pie spraugas, no kuras izspraukušās skudras. Šī metode neļaus skudrām ieiet mājoklī vai istabā, bet vienlaikus neapdraudēs mājas mīluļus vai mazus bērnus.

Tomēr, ja mājoklī notiek skudru izlidošana, tad darīšana būs ar simtiem un pat tūkstošiem skudru. Šajā situācijā ar krītu nepietiks, tādēļ talkā jāņem kaut kas stiprāks. Lai iznīdētu lielo skudru daudzumu, saimniecības preču veikalā iegādājies kristālisku vielu – boraku jeb nātrija teraborātu un sajauc to ar medu vai ievārījumu. Maisījumu izklāj blakus spraugām, no kurām izlido skudras. Boraks ir toksisks skudrām – to uzņemot kopā ar saldo substanci, skudras ies bojā teju nekavējoties.