Iepirkumā KNAB ēkas Citadeles ielā fasādes atjaunošanai pieteikušies trīs pretendenti

Iepirkums sastāv no divām daļām, pirmajā iepirkuma daļā piedāvājumus fasādes atjaunošanas darbiem iesnieguši būvuzņēmēji SIA "Citrus Solutions", SIA "Labā māja Latvija" un AS "UPB", piedāvātās līgumu cenas - sākot no 452 000 eiro līdz 864 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).