Latvijā norisināsies 2020. gada sezonas lielākās drifta sacensības Eiropā

Jānis Blušs, sacensību organizators: “Šīs sacensības mums kā organizatoriem būs īpašas – esam vienīgie, kuri šogad organizēs tik lielas drifta sacensības Eiropā. Uzņemsim sportistus no dažādām Eiropas valstīm, kas dod iespēju drifta fanus iepazīstināt ar dažāda līmeņa braucējiem. Ir plusi un mīnusi – ierobežojumu dēļ nevaram uzņemt tik skatītāju, cik atļauj trase, tāpēc esam sagatavojuši kvēlākajiem faniem iespēju sacensības vērot arī no mājām, nodrošinot tiešraidi, kuru varēs vērot no sev ērtas vietas.”