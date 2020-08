SPKC atgādina Aglonas svētku apmeklētājiem ieturēt divu metru distanci no pārējiem dalībniekiem

Redzot, ka cilvēki drūzmējas, būtu jāizvairās no viņiem un jāturas atstatus. Tāpat būtu bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja nav iespējas to izdarīt, var sagatavot līdzņemšanai roku dezinfekcijas līdzekli.

SPKC iesaka izvairīties no pieskaršanās sejai ar netīrām rokām. Vienlaikus svarīgi ir rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli pirms došanās uz pasākumu un, ja tiek novērotas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, piemēram, klepus, sāp kakls vai ir paaugstināta temperatūra, būtu jāpaliek mājās. Ja slikta pašsajūta parādās pasākuma laikā, būtu jādodas mājās un jāsazinās ar ārstu.

Piemērots apģērbs spēj pasargāt no ērcēm, odiem un saules apdeguma. Lai izvairītos no kukaiņu kodumiem, savlaicīgi jāpadomā par kukaiņu atbaidīšanas līdzekļiem jeb repelentiem. Tāpat SPKC atgādina, ka nevajadzētu ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Tveicē no pārkaršanas un karstuma dūriena pasargās galvassega, kā arī regulāra padzeršanās pirms vēl parādās slāpes.