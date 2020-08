Kā parole "123" var sagraut tehnoloģiju giganta reputāciju un biznesu

IT konsultants no Šveices Tils Kotmans savā “Twitter” kontā dalījās ar informāciju par masveidīgu informācijas noplūdi no “Intel” serveriem. Pēc viņa vārdiem, kāds anonīms hakeris konsultantam piedāvājis datus, kas iegūti, uzlaužot pasaulē lielākā procesoru ražotāja serverus.

Kā pierādījumus Kotmans publicēja daļu no nozagtajiem materiāliem. Pēc viņa vārdiem, publicētais nopludināto failu apjoms sasniedz vairāk nekā 20 gigabaitus, taču – tā ir tikai neliela daļa no serveriem nozagtajiem failiem.

“Jā, mēs izmeklējam šo incidentu. Acīmredzot šie dati tika izgūti no portāla “Intel Resource and Design Center” - resursa, kur glabājas informācija mūsu klientiem un partneriem, kuriem mēs dodam pieeju. Mēs uzskatām, ka kāds cilvēks, kam bija pieeja šim portālam, to lejuplādēja un nodeva to trešajām personām,” sacīja “Intel” pārstāvji.