Banku analītiķi: Straujā ekonomikas atgūšanās ir kliedējusi bažas par deflācijas nostiprināšanos

Viņš arī minēja, ka uzņēmēju un patērētāju aptaujās sniegtais vērtējums par inflāciju turpmākajos mēnešos rāda, ka viņi sagaida cenu stabilitāti vai ļoti lēnu pieaugumu, tātad tuvošanos normālai situācijai, to nesasniedzot. Mazumtirgotāji, kuriem varētu būt visprecīzākā nojausma par to, kas notiks ar patēriņa cenām, gaida lēnu cenu pieaugumu - viņu inflācijas gaidu indeksa vērtība jūlijā bija 10,8 punkti, bet vēsturiski vidējais līmenis ir 19,6 punkti. Arī patērētāju inflācijas gaidu indeksa vērtība ir apmēram puse (12,6) no vēsturiski vidējā (26,9). Savukārt ražotāji sagaida, ka tuvākajā laikā cenu līmenis būtiski nemainīsies, bet viņu galvenie tirgi ir ārpus Latvijas.