Lietuvas operteātris aptur darbu pēc koronavīrusa atklāšanas direktoram

Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas ziņu portāls "Lrt.lt" sestdien vēstīja, ka operteātra direktora vietniece Jurgita Skiotīte-Norvaišiene koronavīrusa dēļ ievietota slimnīcā, bet saskaņā ar pirmdien publiskotajiem Veselības ministrijas datiem divi no 13 cilvēkiem, kam inficēšanās ar vīrusu konstatēta aizvadītajā diennaktī, saistīti ar infekcijas perēkli operā.

Sakalausks arī noraidījis apgalvojumus, ko izteicis viens no baleta māksliniekiem, kurš, vēloties palikt anonīms, sacījis, kad teātrī neesot pietiekami gādāts par darbinieku aizsardzības līdzekļiem, bet teātra mākslinieciskais vadītājs Sesto Kvatrīni, pirms divām nedēļām atgriežoties no Itālijas, sajuties slikti un informējis par to arī kolēģus.