Mākslas muzejā "Rīgas Birža" apskatāma viena mākslas priekšmeta izstāde

Eksponētā figūra radīta 19.gadsimta beigās - 20.gadsimta sākumā, Meidži perioda laikā - no 1868. līdz 1912.gadam, kad mainījās politiskais un kultūras stāvoklis Japānā. Imperatoram šajā laikā bija būtiska ne tikai valsts tēla veidošana Rietumos, bet arī tradicionālās amatniecības saglabāšana.

Muzeja kolekcijā atrodamas vairākas Japānas okimono figūras, kas attēlo gan japāņu sievietes, gan sadzīviska sižeta darbus, taču izstādē redzamais priekšmets parāda vienu no Budas mācekļiem jeb "rakan". Tiek uzskatīts, ka "rakan" sasnieguši visaugstāko garīgo stadiju budisma mācībā un viņiem piemitušas pārdabiskas spējas un Budas gudrība. Daudzas no priekšmeta detaļām simbolizē kādu no Budas mācības aspektiem.