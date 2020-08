SPRK apstiprinājusi jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

Jaunā metodiskā pieeja paredz nodrošināt vienotu tarifu aprēķināšanas pieeju visiem sistēmas operatoriem enerģētikas nozarē. Līdzvērtīgas izmaiņas jau ir pieņemtas attiecībā uz elektroenerģijas sadales un pārvades operatoriem. Ar šo metodiku tādas pašas prasības tiks noteiktas arī dabasgāzes sadales sistēmas operatoram - AS "Gaso".

Tarifi tiks aprēķināti pēc "atļauto ieņēmumu griestu" metodes. Ņemot vērā, ka daļa no sadales sistēmas operatora izmaksām var mainīties no operatora ārēju, neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, dabasgāzes zudumu cena un inflācija, SPRK uzskata, ka šī metode ir vispiemērotākā, nodrošinot tarifu stabilitāti visa regulatīvā perioda (divi līdz pieci gadi) laikā, jo daļu no izmaksu pieauguma varēs kompensēt ar citu izmaksu samazinājumu.