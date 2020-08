Noslēdzies pusaudžu komēdijas "Tizlenes" galvenais filmēšanas posms

“Katra filmēšanas diena piedāvāja savus izaicinājumus, taču tai pašā laikā šī bija jautrākā vasara manā dzīvē. Šī bija iespēja gremdēties atmiņās par gadu tūkstošu miju un atcerēties to, cik intensīvas emocijas valdīja pusaudžu gados. Man šī filma ir par draudzību, sevis pieņemšanu un drosmi, kuru atrodot viss kļūst iespējams. Mēs apspēlējām dažādus žanrus, dodot vaļu fantāzijai un brīžiem atkāpjoties no realitātes pavisam tālu. Jo pusaudzības laiks visvairāk man saistās tieši ar fantazēšanu – vēlmi aizbēgt no ikdienas, sapņojot par to, kāda dzīve būs pēc tam. Es pati cenšos šo sapņošanu un fantazēšanu nezaudēt arī pieaugušā vecumā, jo tas ir nebeidzams un nepārspējams iedvesmas jeb inspirācijas avots,” atklāj filmas režisore un scenārija autore Marta Elīna Martinsone.