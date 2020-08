Covid-19 krīzes sekas Igaunijas biznesā un ko Latvija var mācīties digitalizācijas jomā

Hedi Mardiso (H.M.): Man un Kallem ir līdzīga izpratne par to, ka nākotnē daudz kas mainīsies. Cilvēki par sevi atstāj daudz datu, taču pašlaik tie netiek izmantoti tā, lai būtu iespējams gūt kādu nozīmīgu labumu. Mums ir bijušas daudzas diskusijas, tieši tāpēc secinājām, ka apdrošināšana ir tā joma, kur liela nozīme ir datiem. Tāpat arī jūtam, ka ir nepieciešama personiskāka pieeja cilvēkiem, ņemot vērā viņu atstātos datus. Nozīmīgi ir izprast to, kas notiek tā saucamajā piepelnīšanās ekonomikā (gig economy), kurā trūkst personalizētu apdrošināšanas produktu piedāvājumu.

Piemēram, “Bolt” taksometru vadītāji var strādāt gan visu dienu, gan atsevišķas stundas dienā. Līdz ar to mēs tirgū redzējām jaunu iespēju, un mēs to izmantojām. Igaunijas tirgū redzējām, ka “Uber”, “Bolt” un “Yandex” taksometru vadītāji maksāja pārlieku daudz naudas par apdrošināšanu – it īpaši tie, kas strādāja pāris stundas dienā, kā studenti, skolotāji vai citu profesiju pārstāvji, kas vienkārši piepelnās, strādājot par taksistiem. Viņiem gan bija jāmaksā pilna maksa par taksometra apdrošināšanu, un mēs redzējām, ka to var darīt daudz citādāk.