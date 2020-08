Valsts policijā un robežsardzē par darbu ārkārtējās situācijas laikā piemaksās izlietots pusmiljons

Valsts policijā un Valsts robežsardzē par darbu laikā no 12.marta līdz 31.maijam piemaksās izlietoti 504 745 eiro, izriet no valdības šodien atbalstītajiem grozījumiem rīkojumā "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".