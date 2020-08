Jaunzēlandē pēc 102 dienu pārtraukuma reģistrēti četri jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi

Līdz otrdienai Jaunzēlandē aizvadītas 102 dienas bez neviena lokālas transmisijas gadījuma, kļūstot par vienu no retajām valstīm pasaulē, kam izdevies to tādu panākt. Līdz šim gadījumam visi aktīvie 22 Covid-19 saslimušie bija ceļotāji, kas atgriezušies no ārvalstīm un atradās karantīnā izolācijas telpās.