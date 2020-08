Apceļo Latviju ⟩ 200 pēdas virs zemes

Slīterē ir savāda bāka - 5 kilometrus no jūras Zilo kalnu kraujas malā. Kādreiz tā bija viena no augstākajām bākugunīm Baltijas jūras krastā, bet tagad ir zaudējusi navigācijas būves statusu un kalpo kā skatu tornis un nacionālā parka izstāžu zāle. Esmu bijusi Slīteres bākas tornī, no kura labā laikā var redzēt Sirves raga kontūru Sāmsalā un Irbenes radiolokatora šķīvi. Arī Kolkā ir bāka - jūrā, sešus kilometrus no raga uz mākslīgas salas, ko 19. gadsimta 80. gados uzcēla, ar laivām savedot laukakmeņus.