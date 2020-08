Covid-19 pirmo reizi reģistrēts Krāslavas novadā

Trīs ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet divi - vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Viens sasirgušais ir arī bērns vecumā līdz deviņiem gadiem, kā arī viens pacients, kurš ir vecāks par 80 gadiem. Tāpat pa vienam saslimušajam ir arī vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 45 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.