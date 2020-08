Par Rēzeknes teātra "Joriks" māksliniecisko vadītāju kļuvis režisors Mārtiņš Eihe

Eihe ir mācījies Ogres vidusskolā, Rīgas 77.vidusskolā, beidzis Latvijas Kultūras skolu, aktiermeistarības studiju teātrī "Skatuve" un Latvijas Kultūras akadēmijas režijas nodaļu. No 2004.gada viņš ir bijis Liepājas teātra aktieris, bet no 2005.gada - teātra režisors. No 2006. līdz 2009.gadam Eihe strādājis kā režisors Valmieras Drāmas teātrī. No 2007 gada vada radošo apvienību "Nomadi".