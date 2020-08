SPRK: Jaunā Elektroenerģijas tarifu metodika ilgtermiņā lietotājiem varētu ļaut ietaupīt

SPRK pārstāve skaidroja, ka tuvākajos gados AS "Augstsprieguma tīkls" ir paredzētas ļoti nozīmīgas investīcijas, kas ir saistītas ar Baltijas valstu sinhronizācijas projektu, kuru paredzēts īstenot līdz 2025.gadam. "Ja šobrīd uzkrātie pārrobežu maksas ieņēmumi tiks iztērētu tuvāko dažu gadu laikā, nevis ieguldīti investīcijās, tad lietotājus, visdrīzāk, sagaida ļoti straujš pārvades tarifu kāpums ap 2025.gadu," uzsvēra Medene.

Viņa pauda, ka, vadoties no SPRK rīcībā esošās informācijas, sagaidāms, ka pārvades izmaksu pieaugums AS "Sadales tīkls" varētu būt 3-4% apmērā, savukārt lietotāju kopējās izmaksās par elektroenerģiju ietekme visdrīzāk būs mazāka par 1%. Būtiski, ka šīs tarifu izmaiņas iespējamas tikai no 2022.gadā.