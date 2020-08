"Mēs iemācīsim jums, par ko balsot!" iedzīvotāji stāsta par vardarbību un pazemošanu aizturēšanas vietās Baltkrievijā

Netālu no pagaidu aizturēšanas centra Minskā, Okrestina ielā, pulcējas neskaitāmi cilvēki, kuru tuvinieki aizturēti protestu laikā no 9. līdz 12.augustam. Pie ieejas sapulcējušos cilvēkus uzrauga OMON kaujinieki, bet daži no tiem Baltkrievijas medijam "Tut.by" pastāstījuši par piedzīvoto vardarbību un pazemošanu izolatorā.