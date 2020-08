Čekušins: Ar necaurspīdīgu politiku "Saskaņa" pieļāva iespēju par sevi radīt viltus ziņas

Skaidrojot to, kāpēc viņš piekrita aiz sevis vēlēšanās vest politiķus un partiju, kas iesaistīta virknē skandālu, Čekušins pauda, ka, iespējams, viņam to darīt vieglāk, jo viņš nav strādājis iepriekšējos sasaukumos.

Jautāts, vai viņam nav bažu par to, ka vēlētāji īsti nezinās, kas ir "Saskaņas" saraksta pirmais numurs, Čekušins norādīja, ka viss nāks ar laiku. "Protams, ka visi uz mani tagad skatās kā uz jaunu cilvēku - daži netic, daži šaubās, daži nolēma vispār neiet balsot," pauda mēra amata kandidāts. Viņš arī akcentēja, ka tas, cik liels ir to cilvēku īpatsvars, kas pagaidām nezina, par ko balsot, vai arī nav izlēmuši par došanos uz vēlēšanām, ir liels nezināmais, prognozējot vēlēšanu iznākumu.

"Esmu gatavs ar saviem darbiem pierādīt savas spējas. Iespējams, neesmu labākais pļāpātājs, bet esmu pārliecināts par to, ka to ko daru, daru pareizi. Un cilvēki to redzēs. Man nevajag, lai cilvēki balsotu tikai par partijas nosaukumu, par abstrakciju, man vajag, lai cilvēki gribētu nobalsot par mani un partiju. Es izveidošu stipru komandu, jaunu politiku. Es nebaidos to darīt," uzsvēra Čekušins.