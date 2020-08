Trampa sevis slavēšana un maldināšana ekonomikas jautājumos tik drīz nebeigsies

Spilgts Trampa prezidentūras piemērs ir tirdzniecības konflikti ar Ķīnu. Pirmdien notikušajā preses brīfingā Tramps savos izteikumos iekļāva nepareizi interpretētus faktus par to, kurš maksā tarifus, balstot savus izteikumus ar izdomātiem argumentiem.

“Mēs esam ņēmuši desmitiem miljardu dolāru no Ķīnas. Pirms tarifiem ASV tikai un vienīgi zaudēja lielas naudas summas Ķīnai. Tāpēc mums vajadzēja sniegt mūsu fermeriem atbalstu 28 miljardu dolāru apmērā, jo viņi cieta no Ķīnas darbībām,” teica Tramps. Respektīvi – pēc Trampa teiktā, ASV noteica tarifus Ķīnas precēm, ko maksāja Ķīnas valdība, un šo naudu Tramps novirzīja amerikāņu lauksaimniekiem.

Patiesībā – amerikāņu kompānijas pašas maksā par Trampa tarifiem. Nauda, ko lauksaimnieki saņēma atbalstā no ASV valdības, patiesībā nāca no pašu Savienoto Valstu pilsoņu maksātajiem nodokļiem, nevis kāda maģiska bankas konta, kurā ienāca tarifu nauda no Ķīnas.