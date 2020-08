Aprēķināts, cik lielus zaudējumus Baltkrievijas ekonomika cietusi interneta atslēgumu dēļ

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko interneta darbības traucējumus skaidroja ar to, ka “to koordinē spēki ārzemēs”. Valsts oficiālais sakaru operators “BelTelekom” paziņoja, ka no 8. augusta tika fiksēts “būtisks interneta plūsmas pieaugums, kas fiksēts no ārējām IP adresēm”, tāpat novēroti arī dažāda mēroga kiberuzbrukumi. Tajā pašā laikā “Forbes” aptaujātie eksperti uzskata, ka Baltkrievijas interneta blokāde no ārzemēm ir maz ticama vai pat neiespējama.