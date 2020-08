Diedātāja Agnesse priecē fanus ar jaunu singlu un videoklipu

“Gan jau jebkuram dzīvē ir bijusi situācija, kad labs draugs vai kāds cits tuvs cilvēks, kuru esi mīlējis līdz sirds dziļumiem, kādā brīdī sāk likt vilties, līdz vairs nav spēka just tik stipri un cīnīties par šo cilvēku tāpat kā agrāk,” stāsta Agnesse.

Viņa turpina: “Šī dziesma ir par to, ka vilšanās cilvēkā nenozīmē, ka esi beidzis viņu mīlēt, bet savas pašcieņas un miera labad ir jāatvadās no viņa un jālido prom, jo vairs nav veselīgi būt ar šo cilvēku draudzībā vai attiecībās.”

Video: "Fly Away"

“Fly Away” vārdu un mūzikas autore ir pati Agnesse, bet to producējis Helvijs Stengrevics, ar kuru jaunajai mūziķei jau iepriekš tapuši tādi kopīgi skaņdarbi kā “Young”, “You Are My World”, kas veiksmīgi iekļuva LTV dziesmu konkursa “Supernova 2018” pusfinālā, un citi.