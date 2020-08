Noslīkšana ir novēršama. Peldēt ir jāprot katram bērnam

Noslīkušo cilvēkus skaits Latvijā ik gadu ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Lai mazinātu “melno statistiku”, sabiedrībā, it īpaši bērnos, ir jāvairo izpratne par drošību pie ūdens un peldētprasmi, kas ir ne tikai dzīvību saglabājoša prasme, bet arī apvienojama ar atbildīgu rīcību gan no valsts, gan pašu peldētāju puses.