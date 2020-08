Epidemiologs: Šodien augsta riska teritoriju sarakstam varētu pievienoties Īrija, Dānija un Grieķija

Viņš uzsvēra, ka galvenais infekcijas avots šobrīd ir cilvēki, kuri saslimuši ārvalstīs. Tāds ir katrs trešais gadījums. Lielākā daļa no citu saslimušo inficējas tieši no viņiem. Tāpēc galvenais patlaban ir ievērot pašizolāciju, atgriežoties no augsta riska teritorijām, kuru saraksts diemžēl katru nedēļu tiek paplašināts, sacīja speciālists.