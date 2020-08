“Covid-19” veicinājis vairāk nekā 2000 baumu un sazvērestības teoriju rašanos

Sākot ar balinātāja dzeršanu, lai nonāvētu koronavīrusu, un beidzot ar uzskatu, ka vīruss ir laboratorijā radīts ierocis, - “Covid-19” pandēmija ir pārpilna ar dezinformāciju, liekot rasties vairāk nekā 2000 baumām, sazvērestību teorijām un diskriminācijas gadījumiem, rakstīts jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “American Journal of Tropical Medicine and Hygiene” .

Daudzi no šiem gadījumiem bija Irānā, kur alkohols ir nelegāls. Savukārt Indijā 12 cilvēki, to skaitā 5 bērni, saindējās ar pašbrūvētu liķieri no toksiskās velnābola sēklas, cerot, ka dzēriens viņus dziedēs no “Covid-19”.