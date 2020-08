Pārnesumkārba pieviļ auto zagli Minhenes lidostā

Vilsekā bāzētais kareivis nezināmu impulsu dzīts nolēma pavizināties ar Mercedes-Benz taksometru, kura vadītājs stāvvietā pie lidostas gaidīja pasažierus. Viņš bija izkāpis no sava auto, taču atslēgas atradās aizdedzē. Karavīrs to ieraudzīja un ar to bija gana, lai rastos nepārvarama vēlme doties izbraucienā.