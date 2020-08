Spānijas "Cointer Concesiones" plāno apstrīdēt Ķekavas apvedceļa projekta iepirkuma rezultātus

Uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka "Azvi Grupai", kurā ietilpst "Cointer", ir vairāk nekā 100 gadu vēsture, būtiska pieredze publiskās un privātās partnerības (PPP) projektos visā pasaulē un uzņēmuma projektu portfelis pārsniedz trīs miljardus eiro, un šis iepirkums bija viens no pirmajiem soļiem, lai ienāktu Baltijas tirgū.

Jau ziņots, ka tiesības slēgt PPP līgumu par Ķekavas apvedceļa projektēšanu, būvēšanu un uzturēšanu piešķīrusi personu apvienībai "Kekava ABT", kuras sastāvā ir Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "Transport Infrastructure Investment Company 2 S.C.A., SICAR" ("TIIC 2 S.C.A., SICAR"), kā arī AS "A.C.B." un SIA "Binders".

No diviem pretendentiem, kuri iesniedza galīgos piedāvājumus, "Kekava ABT" izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kam bija arī zemākā cena. Šo personu apvienību ar 80% no kopējā ieguldījuma kontrolē Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "TIIC 2 S.C.A., SICAR", kas specializējies liela mēroga transporta un sabiedriskās infrastruktūras projektos Eiropā un citviet pasaulē un kuram ir filiāles Luksemburgā, Portugālē un Francijā. Pa 10% no ieguldījumiem personu apvienībā ir "A.C.B." un "Binders".