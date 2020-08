Piecas tendences, kas neatgriezeniski mainīs pasažieru gaisa satiksmi

Pašlaik aptuveni 20 lidsabiedrības visā pasaulē ir pārtraukušas sniegt savus pakalpojumus vai arī ir paziņojušas par bankrotu. Simtiem tūkstošu lidsabiedrību darbinieku ir zaudējuši darbu vai arī atrodas dīkstāvē, saņemot dažādus pabalstus. Tūkstošiem lidmašīnu atrodas lidostu angāros, un vecākie lidaparāti – priekšlaicīgi izņemti no apgrozījuma.

2001. gada 11. septembra terorakti, 2008.-2009. gada finanšu krīze bija būtisks drauds komerciālajai aviācijai, tomēr Covid-19 krīze pārspēj abas iepriekš minētās. Daudzas no šajā krīzē gūtajām rētām aviācijas nozarei būs dziļas un saglabāsies uz visiem laikiem. Paredzams, ka pirms – Covid līmeņus komercaviācija sasniegs vien 2022. gada otrajā pusē, un tas būs vien vietējo lidojumu līmenī.

No ilgtermiņa prognozēm izriet piecas galvenās tendences, ar ko globālā komercaviācijas nozare saskarsies tuvāko gadu laikā.

Patērētājiem komerciālās aviācijas nozares sarukums nozīmēs to, ka būs mazāk pieejami lidojumi un mazāka iespēja aizlidot uz mazākām pilsētām. Respektīvi, aviokompānijas var samazināt lidojumu skaitu, lai palielinātu pieprasījumu. Tomēr šādas stratēģijas efektivitāti ietekmēs ekonomiskā neskaidrība un augsts bezdarba līmenis vairākās valstīs. Ļoti iespējams, lai atgūtos no krīzes, lidsabiedrības var piedāvāt dažādas atlaides. Tomēr tas tiešā veidā saistīts ar to, cik ātri tiks izstrādāta vakcīna vai efektīvi medikamenti pret koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.