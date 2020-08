Latvijas tūrisma mītnēs viesu pavadīto nakšu skaits pirmajā pusgadā samazinājies par 50,2%

Statistikas pārvaldē atzīmēja, ka pēc ceļošanas ierobežojumu atcelšanas no Igaunijas un Lietuvas jūnijā vērojams straujš tūristu pieplūdums. Viesu skaits no Igaunijas, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, pieaudzis par 5,6%, bet to pavadīto nakšu skaits palielinājies par 17,6%. Savukārt viesu skaits no Lietuvas, salīdzinot ar pērnā gada jūniju, ir samazinājies vien par 3,5%, bet to pavadīto nakšu skaits - par 0,9%.