Latvijā ar Covid-19 saslimuši vēl 7 cilvēki

Reģistrētie COVID-19 gadījumi Eiropas valstīs (pēdējo 14 dienu laikā, pret iedzīvotāju skaitu) līdz 14.augustam

(dati no https://t.co/oqN3JBrzPC)



14-day cumulative reported COVID-19 cases (per 100 000) in European countries, 14.08.2020. pic.twitter.com/jL3Rj1pwJS