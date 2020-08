Lidmašīnu riepas un zagti materiāli jeb - tā sākās kartings Latvijā

Raidījuma vadītājs Pauls Timrots Madonā satiks kartinga vecmeistarus, lai uzzinātu visu par šī sporta veida sākumu Latvijā – kādi bija pirmie kartingi, no kurienes nāca iedvesma to būvei, ko braucēji vilkam mugurā un kā sevi pasargāja no traumām, lai bezbailīgi startētu sacensībās. Skatītājiem būs iespēja redzēt vēsturiskos kartingus, braucēju ekipējumu un uzzināt visu par kartinga sākumposmu no šī sporta veida aizsācējiem Latvijā.