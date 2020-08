Pēc pirmās dienas Rally Liepāja līderus šķir vien 16 sekundes

Jau otrajā ātrumposmā SS2 Swecon ātrāko laiku uzrādīja Nikolajs Grjazins (Hyundai i20 R5), apstiprinot, ka ceļš uz uzvaru nevienam no konkurentiem nebūs viegls izbrauciens, bet gan būs jāizcīna grūtā cīņā. Trešajā ātrumposmā SS3 SC Grupa jau vēlreiz ātrāko rezultātu uzrādīja Solbergs, bet dienas noslēdzošajā pārbaudījumā SS4 Ramirent ātrākais bija Aleksejs Lukjaņuks (Citroën C3 R5), kas autosportista ekipāžai ļāvis nostiprinājies Rally Liepāja kopvērtējuma trešajā pozīcijā, 16 sekundes aiz līdera.

Diemžēl, arī dienas noslēdzošajā ātrumposmā neiztika bez avārijām – tā vienā no līkumiem dārgu kļūdu pieļāva Grjazina ekipāža, pēc kuras ātrumposmu turpināt nebija iespējams. Ar ekipāžas veselības stāvokli viss ir kārtībā, tomēr vienam no galvenajiem favorītiem cīņa par uzvaru Rally Liepāja līdz ar to ir noslēgusies.